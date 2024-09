La Diocesi di Piazza Armerina esprime solidarietà ai lavoratori feriti nel crollo a Pergusa

La Diocesi di Piazza Armerina, guidata dal vescovo Mons. Rosario Gisana, ha espresso profonda vicinanza ai lavoratori coinvolti nel crollo del solaio avvenuto durante i lavori in una palestra scolastica di Pergusa, comune situato nei pressi di Enna. L’incidente ha provocato il ferimento di quattro operai, uno dei quali in condizioni più gravi. Attraverso un comunicato ufficiale, la diocesi ha voluto manifestare la propria solidarietà cristiana ai feriti e alle loro famiglie, invitando la comunità locale a unirsi in preghiera affinché tutti possano recuperare al più presto.

Appello per la sicurezza sui luoghi di lavoro

La dichiarazione, sottoscritta anche da Walter Cardaci, direttore dell’Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro, ha sottolineato l’importanza della sicurezza sul lavoro, esprimendo l’auspicio che simili incidenti possano essere evitati in futuro attraverso un impegno costante da parte di tutte le figure coinvolte nei processi lavorativi. La diocesi ha ribadito che ogni sforzo deve essere rivolto a garantire che la sicurezza resti una priorità imprescindibile in ogni ambito lavorativo, prevenendo così tragedie come quella avvenuta a Pergusa.

Il clero di Enna ha infine rinnovato l’invito alla riflessione su questi temi, ponendo l’accento sulla tutela dei lavoratori come valore fondamentale per la costruzione di una società più giusta e solidale.