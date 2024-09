Donazioni di sangue: iniziativa del Centro Don Bosco 2000 di Piazza Armerina

Il Centro Don Bosco 2000 di Piazza Armerina ha risposto all’invito della Direzione dell’ASP di Enna, in collaborazione con il Ministero e l’Assessorato Regionale della Salute, partecipando alla campagna di donazione del sangue presso il Centro Trasfusionale (SIMT) dell’Ospedale Chiello. Questa iniziativa fa parte di una più ampia campagna di sensibilizzazione, promossa con lo slogan “Dona vita, dona sangue”, per incoraggiare i cittadini, in particolare i giovani, a contribuire alla donazione di sangue e plasma.

L’importanza del gesto

Il responsabile del SIMT, dr. Vincenzo Barbera, ha sottolineato il valore di questa iniziativa, evidenziando come le predonazioni effettuate dagli operatori e dagli immigrati siano un modo per verificare l’idoneità alla donazione e, allo stesso tempo, rappresentino un contributo importante all’integrazione sociale. Questa azione, secondo Barbera, è utile non solo per controllare la salute pubblica ma anche per migliorare l’autosufficienza regionale di sangue ed emocomponenti, fondamentali per garantire le risorse necessarie al sistema sanitario locale.

L’impegno del Centro Don Bosco 2000

Il Centro Don Bosco 2000, noto per la gestione dei progetti di accoglienza SPRAR e CAS, continua a svolgere un ruolo cruciale nell’integrazione e nella sensibilizzazione dei giovani e degli immigrati residenti sul territorio, promuovendo la partecipazione attiva a iniziative di valore sociale e sanitario. L’adesione alla campagna di donazione rientra perfettamente nelle attività volte a rafforzare i legami tra le comunità e a migliorare l’inclusione.