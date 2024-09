Incidente sul lavoro: crollo di un solaio in costruzione a Pergusa

Alle ore 10 di questa mattina, i Vigili del Fuoco del Comando di Enna sono intervenuti a Pergusa per il crollo di un solaio in costruzione. L’incidente ha coinvolto quattro operai, che si trovavano a lavorare nel cantiere al momento del cedimento.

L’intervento dei vigili del fuoco

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono riuscite a estrarre vivi dalle macerie tutti i quattro operai. Uno di loro, in condizioni particolarmente gravi, è stato trasportato in elisoccorso con codice rosso presso una struttura ospedaliera. Gli altri tre operai, invece, sono stati trasferiti presso gli ospedali di Enna e Piazza Armerina per le cure necessarie.

Mostra più informazioni 🎉 Novità straordinaria per le vostre domeniche! 🎉 🍽️ Il Castellaccio di Aidone ha deciso di aprire anche la domenica, proponendo un'esperienza gastronomica unica e imperdibile! 🍴✨ 🔥 Lasciati tentare dalle specialità esclusive create apposta per un pranzo indimenticabile! 🌟 🥓🍻 Il porcellino dei Nebrodi alla birra, cotto lentamente nel nostro forno a legna 🔥, ti aspetta per conquistare il tuo palato! 🍷 Perfetto per accompagnare una giornata di relax in famiglia o con gli amici. 🥰 ⏰ Non mancare! Prenota il tuo tavolo per la prossima domenica e vivi un'esperienza di gusto autentica e indimenticabile! 📞3891485270 👉 Visita la nostra pagina Facebook 👉 Vi aspettiamo!

Indagini in corso

Al momento, le cause del crollo non sono ancora chiare. Sulle dinamiche dell’incidente sono in corso le indagini da parte delle autorità competenti, presenti sul luogo insieme ai carabinieri, per accertare eventuali responsabilità.

L’importanza della sicurezza sul lavoro

Questo incidente riporta all’attenzione l’importanza di rispettare le normative di sicurezza nei cantieri edili, un tema di grande rilevanza considerando i numerosi incidenti che si verificano in questo settore. Le indagini dovranno stabilire se le misure di sicurezza fossero adeguate e se il crollo sia stato causato da eventuali negligenze.