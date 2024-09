Piazza Armerina – Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2024-2025

Dal 5 settembre 2024, gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, possono presentare la domanda per ottenere il contributo per i libri di testo per l’anno scolastico 2024-2025. La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata per il 25 ottobre 2024, e le domande dovranno essere consegnate presso la segreteria della scuola frequentata dall’alunno.

Documenti richiesti

La richiesta va compilata utilizzando il modulo predisposto, disponibile presso l’istituto scolastico o scaricabile dal sito web dell’ente di riferimento. I documenti necessari da allegare includono:

1. Fotocopia del documento d’identità del richiedente in corso di validità;

2. Fotocopia del codice fiscale;

3. Copia dell’attestazione ISEE valida, con importo pari o inferiore a € 10.632,94.

Informazioni e responsabilità

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, i richiedenti possono contattare la segreteria della propria scuola. Il responsabile del settore per la gestione delle domande è il Dott. Giuseppe Notaro, come indicato nel comunicato ufficiale.