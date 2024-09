L’Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Troina comunica, la composizione dello staff tecnico del team

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Troina comunica, ai propri tifosi e agli organi di stampa, la composizione dello staff tecnico del team rossoblù per la stagione sportiva 2024/25, che vedrà il Città di Troina affrontare il campionato regionale di Prima Categoria.

A coadiuvare mister Salvatore Compagnone nella gestione della prima squadra saranno i preparatori atletici Andrea Allegra e Giulio Elia e il preparatore dei portieri Alessandro Giamblanco.

Andrea Allegra, tecnico qualificato UEFA C, classe 1996, è cresciuto come calciatore nel settore giovanile del Troina Calcio e, successivamente, da allenatore, ha guidato la formazione esordienti della Mattroina Handball e la formazione under 15 del Città di Troina. Per lui si tratta di una riconferma nello staff tecnico rossoblù.

Giulio Elia, tecnico qualificato UEFA C, classe 1997, è cresciuto nel settore giovanile del Troina Calcio e, successivamente, ha vestito la maglia del Troina Sporting Club in Seconda Categoria. Da allenatore, invece, ha guidato le formazioni under 15 e under 17 del Città di Troina ed ha collaborato con il Troina Sporting Club in Seconda Categoria, con la GSD Troina Femminile e con la Rappresentativa Provinciale Under 15. Anche per lui si tratta di una riconferma nello staff tecnico rossoblù.

Alessandro Giamblanco, preparatore dei portieri, classe 1989, è cresciuto nel settore giovanile del Troina Calcio e, successivamente, ha vestito le maglie del Troina Sporting Club e del Città di Troina in Terza Categoria. Durante la scorsa stagione sportiva ha ricoperto il ruolo di preparatore dei portieri delle formazioni giovanili rossoblù.

La società rossoblù tutta rivolge allo staff tecnico i migliori auguri per un proficuo lavoro.