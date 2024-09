Incidente mortale sulla statale 117 bis: perde la vita Giuseppe Pisana, 63 anni, ex carabiniere, residente a Piazza Armerina

Tragedia ieri pomeriggio sulla statale 117 bis, tristemente nota per la sua pericolosità. L’ennesima vittima della cosiddetta “curva della morte” è Giuseppe Pisana, un ex carabiniere di 63 anni residente a Piazza Armerina. L’uomo, alla guida di uno scooter Beverly Piaggio, si stava dirigendo verso Valguarnera quando, per ragioni ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con una Ford Ka. L’auto, con a bordo una giovane medico, proveniva dalla direzione opposta, in marcia verso Piazza Armerina.

Un impatto fatale

L’urto tra i due veicoli è stato violentissimo. Pisana ha riportato gravi traumi, che si sono rivelati letali. Nonostante i tempestivi interventi del personale del 118, l’uomo è deceduto sul posto, a causa delle gravissime ferite riportate. In seguito all’incidente, il traffico lungo la statale è stato bloccato per diverse ore per consentire ai carabinieri di Enna di effettuare i rilievi necessari.

La pericolosità della “curva della morte”

La “curva della morte” è stata teatro di numerosi incidenti nel corso degli anni, alimentando il dibattito sulla sicurezza del tratto stradale. Le condizioni del manto stradale e la conformazione della curva hanno spesso contribuito a tragici scontri, come quello che ha coinvolto Giuseppe Pisana.