Al cine teatro Garibaldi da oggi, 6 settembre, Cattivissimo Me 4

Il film “Cattivissimo 4”, diretto da Kyle Balda e prodotto dalla Illumination Entertainment, è l’ultimo capitolo della fortunata saga animata iniziata nel 2010. Tornano protagonisti Gru, il supercattivo dal cuore d’oro, e i suoi iconici Minion, in una nuova avventura che mescola umorismo, azione e sentimenti.

trama e personaggi

In “Cattivissimo 4”, Gru si ritrova a dover fronteggiare una nuova minaccia globale, ma questa volta con l’aiuto di un alleato inaspettato. Le dinamiche familiari sono centrali, in particolare il legame con le sue figlie adottive e la sua spalla, Lucy. I Minion, come sempre, aggiungono il giusto tocco di comicità con le loro gag surreali, mentre nuovi antagonisti introducono sfide inedite per il nostro anti-eroe.

stile visivo e umorismo

Il film mantiene l’ormai consolidato stile visivo colorato e vivace, con un’animazione che punta a coinvolgere un pubblico di tutte le età. L’umorismo è semplice, basato su giochi di parole e situazioni buffe, perfettamente calibrato per i più piccoli, ma con qualche battuta adatta anche agli adulti. La colonna sonora, come nei capitoli precedenti, è dinamica e ben integrata con le scene d’azione.

conclusione

“Cattivissimo 4” conferma il successo della saga, offrendo un mix di divertimento e azione. Pur non introducendo grandi innovazioni, il film riesce a intrattenere grazie ai personaggi carismatici e alla leggerezza che lo caratterizza.