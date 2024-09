Da sabato 7 settembre la consueta fiera dei tre giorni a Piazza Armerina. Le strade chiuse al traffico.

Si svolgerà a Piazza Armerina a partire da sabato e si concluderà lunedì la consueta fiera di settembre. Tre giorni in cui le bancarelle occuperanno una vasta aerea all’interno dell’zona nuova della città. Per l’occasione il comune ha previsto alcune modifiche temporanee al piano del traffico contenute nell’ordinanza comunale n. 79 dove sono previsti divieti di sosta e transito, cambi di senso di marcia e percorsi alternativi per garantire la sicurezza dei cittadini e l’efficienza del traffico. Le prescrizioni saranno valide dalle ore 08:00 del 07 settembre 2024, alle ore 20:00 del 09 settembre 2024.

Elenco delle strade interessate

Divieto di transito e sosta

– Via G. Lo Giudice

– Via Intorcetta

– Via R. Roccella

– Via Piazza Boris Giuliano

– Via Mons. Palermo

– Via Chiarandà

– Via Filippo Guccio

– Via G. Roccella

– Via Caltanissetta

– Piazza Sen. Marescalchi (tra via Nino Bixio e via Caltanissetta)

– Piazza Falcone-Borsellino (da via Gen. Muscarà a via Intorcetta)

Modifiche al senso di marcia

– Via Vitt. Emanuele Orlando: senso unico

– Via Chiarandà: doppio senso e senso unico in diverse sezioni .