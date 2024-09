Completati gli incarichi nelle Asp siciliane: tutte le nomine. Nessuna variazione per Enna

Ad Enna non ci sono stati cambiamenti significativi: Emanuele Cassarà e Sabrina Cillia sono stati confermati rispettivamente nei ruoli di direttore sanitario e amministrativo. I loro contratti, siglati dall’ex direttore generale Francesco Iudica, rimarranno validi fino al 2025. Cassarà, che in passato ha collaborato con Mario Zappia, attuale vertice dell’Asp di Enna, ha un vasto curriculum che include esperienze di direzione in vari ospedali siciliani, tra cui l’“Umberto I” di Enna e il “Michele Chiello” di Piazza Armerina.

Le nuove nomine nelle asp della sicilia

Nel resto della Sicilia, invece, sono stati ufficializzati numerosi nuovi incarichi. Ad Agrigento, i nuovi direttori sono Raffaele Elia per l’area sanitaria e Alessandro Pucci per quella amministrativa. A Siracusa, Salvatore Madonia e Salvatore Lombardo hanno ottenuto le stesse posizioni, mentre a Trapani, Gaetano Migliazzo è stato nominato direttore sanitario e Danilo Palazzolo direttore amministrativo.

Caltanissetta ha visto la nomina di Luciano Fiorella e Salvatore Lombardo come direttori sanitario e amministrativo. A Catania, Giuseppe Angelo Reina è il nuovo direttore sanitario, affiancato da Tamara Civello per la parte amministrativa. A Palermo, Antonino Levita e Ignazio Del Campo sono stati incaricati rispettivamente per le aree sanitaria e amministrativa. Infine, Messina ha affidato a Giuseppe Trimarchi e Giancarlo Niutta i ruoli di direttore sanitario e amministrativo.

Nomine negli ospedali siciliani

Anche le aziende ospedaliere siciliane hanno completato le nomine. A Villa Sofia-Cervello di Palermo, sono stati nominati Aroldo Rizzo come direttore sanitario e Alessandro Mazzara come amministrativo. Al Civico, i nuovi incaricati sono Domenico Cipolla e Vincenzo Barone. Il Garibaldi di Catania ha assegnato i ruoli a Mauro Sapienza e Giovanni Annino, mentre al Cannizzaro, Diana Cinà e Monica Castro sono i nuovi direttori. A San Marco, Antonio Lazzara e Saro Fresta sono stati nominati rispettivamente direttore sanitario e amministrativo. Al Papardo, Paolo Cardia sarà il nuovo direttore sanitario. Infine, l’Irccs Bonino Pulejo ha nominato Giacomo Nicocia come direttore sanitario e Felicita Crupi per l’area amministrativa.

Le nomine completano così il quadro degli incarichi chiave nelle Asp e negli ospedali siciliani, garantendo continuità e nuove direzioni nelle strutture sanitarie regionali.