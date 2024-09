[video] Piazza Armerina – Calcio a 5: La Gear nuovamente in campo con una meta ambiziosa

In questo video vi portiamo alla scoperta della Gear, la squadra di calcio a 5 di serie A2, pronta per affrontare il nuovo campionato. Dopo un’ottima prestazione nella scorsa stagione, quest’anno la squadra è ancora più determinata, grazie ai nuovi acquisti e a un allenatore di grande esperienza. Ascoltiamo insieme le parole del Presidente Guccio e del direttore Festone sulle aspettative e gli obiettivi per questa entusiasmante avventura.