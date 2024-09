Crollo di un tetto a Pietraperzia, Vigili del Fuoco in azione

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14, il tetto di un’abitazione situata in via Lo Giudice 147 a Pietraperzia, provincia di Enna, è improvvisamente crollato. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Enna, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nella verifica statica della struttura restante. Fortunatamente, non si registrano feriti. Anche la polizia locale è presente per supportare nelle operazioni di controllo e sicurezza dell’area. Le cause del crollo sono ancora da accertare.