Piazza Armerina – Ricostruito il muro del cimitero Bellia in sole 48 ore dal temporale che lo aveva fatto crollare.

In seguito al rovinoso temporale che ha colpito Piazza Armerina giovedì scorso, il muro di cinta del cimitero Bellia, in quella parte che aveva ceduto sotto la spinta dell’acqua piovana, è stato completamente ricostruito in tempi record. L’intervento, organizzato dall’assessore Epifanio Di Salvo, è stato completato in sole 48 ore, permettendo il ripristino della zona precedentemente inibita al pubblico e liberando la strada che costeggia il cimitero dai detriti . L’assessore Epifanio Di Salvo ha espresso gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito alla rapida ricostruzione del muro perimetrale del cimitero. “Dal momento in cui si è verificata la frana, mi sono attivato per trovare uomini e risorse al fine di rimediare il più velocemente possibile ai danni causati dal temporale. Voglio ringraziare tutti coloro che si sono subito messi a disposizione per un intervento rapido e che hanno permesso in maniera rapida che si effettuasse la ricostruzione del muro perimetrale del nostro cimitero”.