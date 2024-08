Piazza Armerina – Miss Sicilia: una giornata dedicata alla bellezza femminile.

Questa sera si consocerà il nome di Miss Sicilia che parteciperà di diritto alla finale nazionale per Miss Italia. Lo spettacolo/concorso inizierà alle 21.00 in piazza Cattedrale a Piazza Armerina. Oggi pomeriggio si è svolta la cerimonia di presentazione ufficiale dell’evento che è stato trasmesso in diretta anche sulla pagina Facebook di StartNews.