L’assessore Arancio: l’Amministrazione impegnata nella logistica e nella sicurezza per il concerto di Al Bano Carrisi

COMUNICATO ASSESSORE CONCETTO ARANCIO

In attesa del concerto di Domenica prossima del cantante Al Bano Carrisi, l’Amministrazione Comunale comunica di aver predisposto tutte le attività necessarie allo svolgimento delle manifestazione. “L’esperienza maturata – dichiara l’assessore Arancio – in occasioni ben più importanti di un concerto di musica popolare dalle forze dell’ordine, dalla Polizia Locale e dai nostri addetti alla logistica, ci mette al riparo da qualunque sorpresa. La macchina organizzativa è stata messa in moto, come accade sempre in queste situazioni, giorni prima e, anche se non è stata tempestiva da parte degli organizzatori la ufficializzazione dell’evento, l’Amministrazione ha messo in atto tutti gli imprescindibili passaggi necessari alla realizzazione dell’evento.

“In previsione del concerto cittadino – precisa l’Assessore – l’Amministrazione Comunale ha adottato una serie di misure straordinarie per garantire la sicurezza e il comfort di tutti i partecipanti. Le autorità hanno collaborato strettamente con la Polizia di Stato, i Carabinieri, le Guardie Forestali, la GDF e la Polizia Locale e altri enti per elaborare un piano di viabilità e sicurezza volto a prevenire e gestire eventuali situazioni critiche. Il piano predisposto include un’ampia rimodulazione delle ordinanze, con particolare attenzione alla creazione di vie di fuga e alla pulizia della piazza nei giorni precedenti e successivi all’evento. Inoltre, è stata prevista l’apertura dell’isola pedonale domenica, nella centrale Piazza Senatore Marescalchi, per facilitare l’accesso e la mobilità dei partecipanti”.

“Per garantire un’esperienza inclusiva – conclude Arancio – gli organizzatori, l’Amministrazione ha chiesto agli organizzatori di allestire un’area riservata alle persone con disabilità, situata in una posizione strategica rispetto al palco. Il concerto vedrà inoltre la presenza di un adeguato numero di agenti della Polizia Municipale, alcuni dei quali richiamati dalle ferie, rangers e volontari della Protezione Civile per assicurare la sorveglianza e la gestione della viabilità durante tutto l’evento. Le autorità invitano tutti a partecipare nel rispetto delle misure di sicurezza, contribuendo a rendere il concerto un momento di festa per l’intera comunità”.