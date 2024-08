GdF Enna: nuovo comandante al gruppo della guardia di finanza. Il maggiore Salvatore Leone prende il comando

Passaggio di consegne a Enna

Il Maggiore Salvatore Leone è stato nominato nuovo Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Enna. L’Ufficiale, 52 anni, originario della provincia di Reggio Calabria, ha iniziato la sua carriera nella Guardia di Finanza vent’anni fa, nel ruolo Ispettori. Successivamente, nel 2010, ha frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza, consolidando la sua formazione.

Esperienza e competenza

Il Maggiore Leone vanta un’esperienza significativa, avendo prestato servizio in varie località tra cui il Gruppo di Torre Annunziata (Napoli), la Tenenza di Soverato (Catanzaro), e la Compagnia di Palmi (Reggio Calabria). Recentemente, ha comandato una sezione del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Reggio Calabria, acquisendo competenze in contesti operativi complessi.

Il cambio di comando

Il nuovo incarico di Leone arriva in seguito al trasferimento del Maggiore Luigi Scimeca, che ha guidato il Gruppo di Enna per tre anni. Scimeca, noto per le operazioni contro le frodi fiscali e l’aggressione ai patrimoni illeciti, assumerà il comando di un Gruppo di Sezioni al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Modena. Il Comandante Provinciale, Col. Fulvio Marabotto, ha espresso gratitudine a Scimeca e augurato successo al Maggiore Leone nel suo nuovo ruolo.