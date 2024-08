Sospensione di un bar a Barrafranca: chiuso per 7 giorni un bar frequentato da persone ritenute pericolose

Nella giornata di ieri , il personale del Comando Stazione Carabinieri di Barrafranca (EN) ha notificato un provvedimento di sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande a un bar situato nel comune di Barrafranca. Il provvedimento, che prevede la chiusura per 7 giorni, è stato emesso dal Questore di Enna ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

motivi della chiusura

Il provvedimento è stato adottato in quanto il bar era divenuto un luogo abituale di ritrovo per persone considerate pericolose, alcune delle quali gravate da precedenti penali per reati gravi, inclusi quelli contro la persona e il patrimonio, nonché per violazioni della normativa in materia di sostanze stupefacenti. Tra i frequentatori abituali, vi sono anche soggetti sottoposti a misure di prevenzione come la Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno.

il ruolo dell’art. 100 T.U.L.P.S.

L’articolo 100 del T.U.L.P.S. consente alle autorità di disporre la chiusura temporanea di esercizi pubblici quando questi rappresentano un punto di ritrovo per individui con precedenti penali o che comunque costituiscono un pericolo per l’ordine pubblico. Tale misura è volta a prevenire ulteriori episodi di illegalità e a garantire la sicurezza della comunità.