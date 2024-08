Protezione civile in azione a Enna: volontari al lavoro dopo il violento temporale

Da stamani, i volontari dell’Ente Corpo Protezione Civile sono impegnati a pattugliare le zone di Enna più colpite dal temporale di ieri. Il maltempo ha causato numerosi danni, tra cui la caduta di alberi, strade invase dal fango e tombini ostruiti da fogliame e detriti, tutti elementi che richiedono un intervento immediato. Le squadre, composte ciascuna da 15 unità, sono state operative già da ieri pomeriggio sotto una pioggia incessante, lavorando senza sosta per mitigare le conseguenze del temporale.

Zone maggiormente colpite e interventi straordinari

Tra le aree più gravemente danneggiate si segnalano Pergusa, colpita anche dalla grandine, e la zona circostante le piscine comunali e l’ingresso dell’autodromo. La situazione più critica si è verificata in strada vicinale Fiumara e contrada Torre, dove il fango accumulato sulla carreggiata rappresentava un serio pericolo per gli automobilisti. Nonostante le difficili condizioni, i volontari sono intervenuti prontamente per garantire la sicurezza e prevenire ulteriori disagi alla popolazione.

Coordinamento delle operazioni e monitoraggio continuo

Il lavoro dei volontari non si è limitato alla sola rimozione dei detriti, ma ha incluso anche il soccorso di automobilisti rimasti intrappolati nel fango con i propri veicoli. Un’unità operativa è rimasta costantemente in contatto con le squadre sul campo per coordinare le segnalazioni e gli interventi necessari. Il monitoraggio delle aree più a rischio continuerà anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di riportare la situazione alla normalità nel minor tempo possibile.