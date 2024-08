Piazza Armerina: forte temporale causa danni e allagamenti. Crollato il muro di cinta del cimitero Bellia

Un violento temporale ha colpito Piazza Armerina, un comune in provincia di Enna, causando gravi danni nella serata di ieri. Tra i principali disagi si segnala il crollo di un muro all’interno del cimitero cittadino, un evento che ha destato particolare preoccupazione tra i residenti. Oltre alla pioggia, la perturbazione è stata accompagnata da una forte grandinata che ha rapidamente imbiancato le strade della città, creando non poche difficoltà alla circolazione e provocando allagamenti in diverse zone.

A peggiorare la situazione, un drastico calo delle temperature ha portato i termometri a segnare +15°C, un valore decisamente basso per la stagione, che ha sorpreso molti cittadini abituati a ben altre condizioni climatiche. Le autorità locali, allertate dalla gravità della situazione, stanno attualmente valutando l’entità dei danni e predisponendo gli interventi necessari per ripristinare la normalità in città. L’attenzione è concentrata anche sulla sicurezza delle strutture colpite dal maltempo, per evitare ulteriori disagi alla popolazione.

David Cartarrasa per StartNews