Piazza Armerina – Scuola elementare Giovanni Falcone: priorità a sicurezza dei bambini e del personale scolastico

Il sindaco Nino Cammarata e l’assessore alla Pubblica Istruzione, Roberta Orlando, hanno in queste ore emesso un comunicato in relazione allo stato della Scuola Elementare “Giovanni Falcone”, per la quale sono stati previsti interventi immediati e progettualità future volte a migliorarne la sicurezza e la funzionalità. Nel seguente comunicato, si illustrano le azioni intraprese per tutelare i piccoli utenti e il personale scolastico, oltre a delineare i prossimi passi dell’Amministrazione in tema di edilizia scolasticaIL COMUNIATO DELL’AMMINISTRAZIONE

L’Amministrazione Comunale di Piazza Armerina, rappresentata dal Sindaco Nino Cammarata e dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Roberta Orlando, desidera informare la cittadinanza sulle azioni intraprese riguardo alla situazione della Scuola Elementare “Giovanni Falcone” in vista dell’imminente anno scolastico 2024/2025.

Questa Amministrazione, con il fine di garantire la massima sicurezza e il benessere dei piccoli utenti e di tutto il personale scolastico , ha ritenuto indispensabile effettuare una rivalutazione delle condizioni strutturali del plesso scolastico “Giovanni Falcone” prima dell’inizio delle attività didattiche. Già a metà luglio, l’Assessore Roberta Orlando, in collaborazione con l’Assessore ai Lavori Pubblici Epifanio Di Salvo, ha convocato una riunione presso il IV Settore “Opere Pubbliche, Pianificazione e Governo del Territorio” del Comune di Piazza Armerina, coinvolgendo tecnici e rappresentanti scolastici.

Avendo individuato le linee di azione da seguire si è reso necessario, in attesa del finanziamento del progetto di “Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico della Scuola Elementare Giovanni Falcone”, approvato con delibera di Giunta Municipale n. 33 del 02/03/2023, per un importo complessivo di € 2.200.000,00, applicare le seguenti misure per i locali di via Gen. Ciancio.

1 – Inibizione del Primo Piano: è stata decisa l’inibizione dell’accesso al primo piano della scuola, a causa della presenza di muffa causata da infiltrazioni nel corpo centrale del tetto. Questa misura è stata adottata per prevenire possibili inalazioni nocive e garantire la sicurezza dei bambini e del personale scolastico.

2 – Realizzazione di un Impalcato di Sicurezza: verrà realizzato un impalcato di sicurezza (mantovana) secondo le disposizioni dell’art. 129 del D.lgs. 81/2008 ( Testo Unico sulla Sicurezza) , al fine di proteggere ulteriormente gli utenti durante la permanenza nella struttura.

3 – Trasferimento delle Classi: sarà predisposto il trasferimento di 2 classi presso la Scuola Elementare “L. Sciascia” e di 2 quinte classi presso la Scuola Media “Cascino”. Il piano terra della Scuola “Giovanni Falcone” resterà fruibile e ospiterà 6 classi, la presidenza e la segreteria.

L’Amministrazione Comunale si attiverà per supportare il trasferimento del materiale scolastico necessario per le classi trasferite, collaborando attivamente per garantire che l’inizio dell’anno scolastico avvenga senza disagi per gli alunni e le loro famiglie.

Nell’attesa dell’avvio dei lavori previsti, l’Amministrazione ha inviato in data 23 agosto al Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Sicilia la PROPOSTA DI PRIORITÀ degli edifici di proprietà comunale. Tra le priorità segnalate vi è proprio la Scuola Elementare “Giovanni Falcone”, con una richiesta di finanziamento per ulteriori € 3.096.341,25 destinati a interventi di prevenzione del rischio sismico.

Questi interventi, uniti alla nostra costante attenzione verso la sicurezza e il benessere dei bambini, rappresentano solo una parte dell’impegno dell’Amministrazione Comunale. Stiamo lavorando intensamente su altri progetti strategici, come l’efficientamento energetico della Scuola Media “Cascino” e il potenziamento delle infrastrutture per le mense scolastiche, che sono ormai in dirittura d’arrivo. Queste iniziative testimoniano il nostro impegno a lungo termine per trasformare le scuole di Piazza Armerina in luoghi sicuri, moderni e accoglienti, dove i nostri giovani possono crescere e apprendere nelle migliori condizioni possibili. Continueremo a mettere i bisogni dei nostri piccoli utenti al centro di ogni decisione, con l’obiettivo di costruire un futuro scolastico all’avanguardia per tutta la comunità.

Il Sindaco,

Nino Cammarata

L’Assessore alla Pubblica Istruzione,

Roberta Orlando