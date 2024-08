Meteo Piazza Armerina: domani possibili fenomeni intensi

Martedì 27 agosto, il meteo a Piazza Armerina prevede un avvio di giornata caratterizzato da condizioni serene e cielo prevalentemente sgombro da nubi. Le temperature mattutine saranno piacevoli, con un leggero fresco tipico delle prime ore del giorno. Questo scenario tranquillo però non è destinato a durare a lungo.

Aumento della nuvolosità

Nel corso della giornata, la situazione meteorologica subirà un cambiamento significativo. Le previsioni indicano un incremento della nuvolosità, che si farà via via più densa soprattutto a partire dalle ore centrali del giorno. Questo aumento della copertura nuvolosa sarà un preludio a condizioni atmosferiche più instabili.

Possibili piogge intense nel pomeriggio

Durante il pomeriggio, Piazza Armerina e il resto del territorio Ennese potrebbero essere interessati da fenomeni temporaleschi. Le piogge previste potrebbero manifestarsi con forte intensità, causando disagi sia in città che nelle aree interne dell’isola. Gli esperti raccomandano massima prudenza, in particolare per chi si trova in viaggio, dato che i temporali potrebbero essere accompagnati da forti raffiche di vento e scariche elettriche.

David Cratrrsa per StartNews

E’ stato diramato un allerta giallo per la giornata di domani da parte dell Protezione Civile