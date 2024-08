Il Volo: due eventi televisivi nella Valle dei Templi di Agrigento in vista del 2025

In previsione del 2025, anno in cui Agrigento sarà “Capitale italiana della Cultura”, il trio Il Volo sarà protagonista di due importanti eventi televisivi nella suggestiva cornice della Valle dei Templi. Sabato 31 agosto, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble registreranno un concerto natalizio che andrà in onda su Canale 5 il 24 dicembre, con un repertorio dedicato alle più celebri arie e canzoni natalizie. Il giorno successivo, domenica 1° settembre, si terrà la registrazione di un grande concerto che sarà trasmesso negli Stati Uniti sulla rete PBS e, grazie a un accordo di distribuzione, in altri Paesi come Brasile, Cile, Francia, Germania e Belgio.

Impegno artistico e promozionale per Agrigento

Oltre a questi eventi, Il Volo sarà testimonial di clip promozionali per “Agrigento Capitale della Cultura 2025”, girate nella stessa Valle dei Templi e messe in onda su Canale 5. Il progetto, sostenuto da un finanziamento congiunto della Regione Siciliana e del Ministero del Turismo, mira a promuovere Agrigento e la Sicilia a livello internazionale, portando l’immagine dell’Isola a un pubblico vastissimo.

Scenografie suggestive e accesso limitato

Gli eventi si svolgeranno su un palco allestito di fronte al Tempio della Concordia, che sarà integrato nella scenografia attraverso un gioco di luci. Per tutelare il patrimonio archeologico, il numero di posti sarà limitato a 600 per sera e le visite all’area saranno sospese durante le registrazioni. I biglietti saranno venduti dal Parco archeologico di Agrigento e i proventi destinati a progetti di promozione sociale.