Teatro: “L’avaro” di Moliere torna in scena a Piazza Armerina

Dopo il successo della scorsa stagione teatrale, “L’avaro” di Moliere, messo in scena dalla compagnia Nuova Compagnia Il Sipario di Turi e Federica Amore per la regia di Claudio Jacobello, viene riproposto al costo simbolico di 2 euro per il posto sedia, in piazza Cattedrale. Sull’appuntamento teatrale si veda quanto scritto nel precedente articolo del 30 maggio