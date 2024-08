Oggi Enna è in festa per la solennità di Maria Santissima di Valverde

Oggi, 25 agosto, Enna è in festa per la solennità di Maria Santissima di Valverde, con il momento clou dei festeggiamenti venti giorni dopo l’inizio delle celebrazioni. Dalle 7:00, con lo sparo dei colpi a cannone e le celebrazioni eucaristiche, la città è animata da eventi religiosi che culmineranno alle 18:30 con la processione del simulacro della Madonna di Valverde. La processione, trasmessa in diretta su Canale 97 e online, percorrerà le vie cittadine per arrivare al Duomo e proseguirà con lo spettacolo pirotecnico e un intrattenimento serale in Piazza Valverde.