Piazza Armerina – Trasporto gratuito agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado

Il comune informa gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Piazza Armerina che la scadenza per presentare le istanze di rimborso delle spese di trasporto, sostenute per raggiungere le scuole non presenti nel territorio comunale, è fissata al 14 ottobre 2024. Le richieste dovranno essere consegnate presso l’ufficio protocollo del comune, compilando l’apposito modulo disponibile sia presso l’ufficio pubblica istruzione che sul sito web ufficiale.

Chi può beneficiare del contributo

In conformità alla legge regionale del 20 giugno 2019, n. 10, che disciplina il diritto allo studio in Sicilia, il contributo per il trasporto scolastico gratuito è destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che si trovano in condizioni di disagio socio-economico. Per accedere a tale beneficio, è necessario che il valore ISEE del nucleo familiare non superi la soglia di 10.632,94 euro.

Modalità di calcolo del contributo

Il rimborso verrà concesso solo per i giorni di effettiva frequenza scolastica, che dovrà essere attestata dai dirigenti scolastici. Se la frequenza complessiva per un mese risulterà inferiore a quindici giorni, non sarà erogato alcun rimborso per il mese in questione. Inoltre, nei mesi che includono festività o vacanze, i giorni di frequenza minima saranno ridotti proporzionalmente.

Modalità di presentazione dell’istanza

L’istanza deve essere compilata utilizzando il modello predisposto, che può essere ritirato presso l’ufficio pubblica istruzione o scaricato dal sito web del comune. Il modulo dovrà essere corredato da tutti gli allegati richiesti per essere considerato valido ai fini del contributo.