Incendio domato a Enna: l’intervento dei Vigili del Fuoco evita danni alle attività commerciali

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di evitare che le fiamme si propagassero alle vicine attività commerciali. L’area, situata sulle pendici di Enna, ha visto un rapido dispiegamento di forze per contenere il rogo che minacciava di estendersi. Sul luogo dell’incendio è intervenuto anche il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) dei Vigili del Fuoco, pronto a richiedere supporto aereo in caso di necessità. Contestualmente, è stato coinvolto il team TAS2 per delimitare le aree già percorse dalle fiamme e prevenire ulteriori rischi.