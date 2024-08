In Sicilia, incentivi fino a 30.000 euro per nuove assunzioni. Il governo impegnato a promuovere l’occupazione

Un nuovo incentivo, fino a 30.000 euro per ogni nuovo assunto, è stato annunciato dall’Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana. Questa iniziativa, disponibile per un periodo di tre anni, è destinata alle imprese commerciali e industriali operanti sul territorio siciliano. L’obiettivo è sostenere le aziende che decidono di assumere a tempo indeterminato o di stabilizzare contratti esistenti.

Dotazione finanziaria e beneficiari

Con una dotazione di 40 milioni di euro, il programma potrà supportare l’assunzione di circa 1.350 lavoratori. L’incentivo, riservato alle imprese che hanno o che attiveranno una sede in Sicilia, prevede un contributo massimo di 10.000 euro all’anno per tre anni per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato a partire dal 1 gennaio 2024. Sono inclusi anche i contratti trasformati a tempo indeterminato e le assunzioni stabili di tirocinanti. Sono esclusi, invece, i contratti di apprendistato.

Obiettivi del governo regionale

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha sottolineato come questo provvedimento sia stato pensato per incrementare l’occupazione stabile, con un’attenzione particolare verso i giovani e le categorie più vulnerabili sul mercato del lavoro. L’assessore al Lavoro, Nuccia Albano, ha evidenziato che questa misura mira a ridurre i costi per le imprese, incentivando l’assunzione e la stabilizzazione dei dipendenti.

Modalità di presentazione delle domande

Le aziende interessate potranno presentare le domande esclusivamente tramite il Sistema Informatico dedicato, accessibile con SPID. Una graduatoria a sportello sarà stilata in base all’ordine di presentazione delle richieste. L’avviso è già disponibile sul sito ufficiale della Regione Siciliana, mentre la data esatta del “click day” sarà comunicata nei prossimi giorni.

L’avviso è pubblicato sul portale della Regione Siciliana al seguente link:

https://www.regione.sicilia. it/la-regione-informa/pr-fse- 2021-2027-avviso-142024- avviso-incentivi-all- assunzione