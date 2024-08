“Con il governo Meloni stiamo cambiando l’Italia”. Fa tappa a Piazza Armerina la campagna informativa di FdI

Fratelli d’Italia ha lanciato una campagna informativa intitolata “Con il governo Meloni stiamo cambiando l’Italia”, focalizzata su quattro importanti riforme promosse dall’attuale esecutivo: fisco, giustizia, autonomia e premierato. Il partito ha organizzato oltre cento iniziative in diverse località turistiche italiane, coinvolgendo giovani, militanti, sindaci, parlamentari ed esponenti del governo per discutere le azioni in corso. Venerdì 23 agosto, alle ore 18:00, presso la piazzetta Pio La Torre a Piazza Armerina, si terrà uno degli eventi della campagna. Saranno presenti la deputata nazionale di FDI Eliana Longi, il deputato europeo Ruggero Razza e il presidente della federazione provinciale FDI di Enna, Nino Cammarata, per illustrare ai cittadini le riforme promosse dal governo.

(Nella foto l’Eurodeputato Ruggero Razza)