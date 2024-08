Ad Agira ritorna la festa con il carnevale estivo: appuntamento il 22 e 24 agosto

Agira si prepara a celebrare nuovamente il Carnevale Estivo con l’atteso evento “La Mascherata”, in programma il 22 e 24 agosto. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Agira APS con il supporto dell’Amministrazione comunale, porterà la vivacità dei gruppi mascherati e dei piccoli carri, frutto della creatività delle maestranze locali, nella storica piazza Garibaldi. In questo suggestivo contesto, non mancheranno musica e momenti di svago pensati per il divertimento di grandi e piccini.

La presidente della Pro Loco, Melina Pagano, insieme al Consiglio di Amministrazione, esprime grande soddisfazione per la partecipazione già registrata, sottolineando l’importanza di riprendere tradizioni come il carnevale. Per la comunità agirina, infatti, questa festa rappresenta un patrimonio culturale, portato avanti con maestria dagli artigiani e dagli artisti locali