Comune di Valguarnera approva protocollo per la sostenibilità ambientale nelle scuole

Con grande soddisfazione, il Comune di Valguarnera ha annunciato l’approvazione di un protocollo d’intesa con la società Soluzioni e Tecnologie per l’Eco-compatibilità ed Inclusione (S.T.E.I.), un’iniziativa promossa dall’Amministrazione Draià. Questo progetto segna un importante passo avanti verso la sostenibilità ambientale, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e il piano “RiGenerazione scuola” del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’iniziativa nelle scuole del comune

Il protocollo prevede l’installazione gratuita di dispositivi per l’erogazione di acqua potabile e per la sanificazione dell’aria all’interno delle scuole del comune. Questi strumenti garantiranno agli studenti l’accesso a acqua di alta qualità, riducendo l’uso di bottiglie di plastica. Inoltre, ogni studente riceverà una borraccia in alluminio riutilizzabile, contribuendo ulteriormente alla riduzione dei rifiuti plastici.

Il coinvolgimento degli imprenditori locali

Il progetto mira anche a coinvolgere gli imprenditori locali, invitandoli a collaborare con l’ente, ad esempio apponendo il proprio logo sui dispositivi. L’uso gratuito dei dispositivi e la manutenzione saranno garantiti per tre anni. Questa iniziativa, conforme alle direttive europee e nazionali, sottolinea l’importanza dell’educazione alla sostenibilità e il ruolo della scuola nella promozione di una cultura ecologica.