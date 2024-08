Rai1 – Nuovi inizi e ritorni attesi nella stagione 2024-2025

La stagione televisiva 2024-2025 di Rai 1 si prospetta un mix avvincente di tradizione e innovazione, con molte conferme e alcune novità che promettono di catturare l’attenzione del pubblico.

Da lunedì 2 settembre, torna il grande successo dell’access prime time di Rai 1: Affari Tuoi, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Grande novità la conduzione: alla guida del celebre gioco dei pacchi, infatti, ci sarà, per la prima volta, Stefano De Martino. L’autunno si apre con l’iconico *”Ballando con le Stelle”*, che anticipa la sua partenza al 28 settembre, proseguendo fino a dicembre con una programmazione estesa. Grande attesa anche per “Tale e Quale Show”, che vedrà l’ingresso di Alessia Marcuzzi al posto di Loretta Goggi.

Tra le novità, spicca *”Chi può batterci?”*, un game show innovativo condotto da Marco Liorni, che debutterà con una puntata speciale il 21 settembre. Inoltre, Fiorella Mannoia festeggerà i suoi 70 anni con un evento musicale speciale l’8 settembre.

Rai tra musica, storia e nuovi format

Il palinsesto continua a puntare sulla musica con il ritorno di Carlo Conti e Vanessa Incontrada per i *”Tim Music Awards”*, in programma il 13 e 14 settembre. La storia e la cultura saranno celebrate il 6 ottobre con *“Cento, Un secolo di servizio pubblico”*, evento dedicato ai 100 anni della Rai.

La seconda serata non sarà da meno, con il ritorno di *”Ciao Maschio”*, condotto da Nunzia De Girolamo, e l’approfondimento culturale di *“XXI Secolo, quando il presente diventa futuro”*, coordinato da Francesco Giorgino.

Rai 1 si reinventa

La stagione 2024-2025 di Rai 1 si preannuncia ricca e variegata, confermando la capacità della rete di rinnovarsi pur restando fedele alle sue radici. Gli spettatori potranno godere di un’offerta che abbraccia diversi generi, soddisfacendo sia gli amanti della tradizione sia chi è in cerca di novità.

Lucia Sansone per StartNews