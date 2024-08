Ultim’ora – Auto in in fiamme sulla A19

Questa mattina all’alba, una squadra dei Vigili del Fuoco di Enna è intervenuta per spegnere un incendio che ha coinvolto un’autovettura sulla A19, nei pressi dello svincolo Mulinello al chilometro 124.800 in direzione Palermo. Gli occupanti del veicolo sono rimasti illesi. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale per gestire la situazione.