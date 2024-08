Piazza Armerina – Il sindaco Cammarata e l’assessore Arancio ringraziano gli agenti della Polizia Locale

Il Sindaco Antonino Cammarata e l’ Assessore con delega alla Polizia Municipale Concetto Arancio

esprimono a tutti i componenti del Corpo di Polizia Locale il più vivo compiacimento e la loro più profonda gratitudine per lo straordinario lavoro svolto, in queste settimane di Ferragosto, nelle varie e delicate funzioni assolte. Il personale egregiamente diretto, dal Dottore Paolo Gabrieli ha compiuto notevoli sforzi per assicurare, sia pure in una situazione di carenza di organico, servizi efficienti ed efficaci nella gestione del traffico, nel controllo del territorio e, ancora, per garantire la sicurezza in occasione delle varie manifestazioni pubbliche estive e religiose che si sono susseguite in questo periodo. Va apprezzato non solo l’alto livello di professionalità dei nostri ufficiali, ispettori e agenti, ma anche e soprattutto il loro attaccamento alla divisa, il loro senso del dovere e del sacrificio, il loro grande rispetto verso i cittadini. Un particolare ringraziamento a tutti i componenti del Corpo per il prezioso e impeccabile lavoro svolto in occasione dello svolgimento della 69’ edizione del Palio dei Normanni e dei tradizionali festeggiamenti in onore di Maria SS delle Vittorie patrona di questa Città. La Polizia Locale è uno dei motori dell’Amministrazione, una struttura vitale, che svolge funzioni insostituibili. L’Amministrazione comunale, orgogliosa della propria Polizia locale così motivata nel servire la propria comunità, assume l’impegno a potenziarne la struttura e le dotazioni tecnologiche, nonché a valorizzarne tutte le professionalità esistenti. Un particolare ringraziamento va alle Associazioni di volontariato che con la loro instancabile presenza hanno contribuito al regolare svolgimento degli eventi che, ad oggi, si sono svolti. Il vostro servizio alla comunità è riconosciuto e molto apprezzato.