Enna – Il segretario del Partito Democratico Giuseppe Seminara: amministrazione non in grado di governare

Il segretario del Partito Democratico (PD) di Enna, Giuseppe Seminara, ha rilasciato, nelle scorse ore, un comunicato stampa per rispondere alle critiche mosse all’amministrazione cittadina riguardo la mancata programmazione della stagione estiva. Seminara ha espresso disappunto per le accuse rivolte al PD, definendo “divertente” il “piagnisteo” degli esponenti dell’attuale amministrazione.

Le critiche di Giuseppe Seminara

Seminara ha sottolineato come la responsabilità della programmazione estiva non possa essere attribuita al PD, poiché attualmente la città di Enna è governata da una coalizione di centrodestra. “A Roma e a Palermo non governano forse gli stessi partiti che attualmente governano la città di Enna?”, si è domandato. Ha inoltre evidenziato che il deputato del PD all’Assemblea Regionale Siciliana, Fabio Venezia, ha presentato numerosi atti parlamentari a favore della città, come l’istituzione del quarto Policlinico universitario a Enna e l’assegnazione di fondi per la riqualificazione di strutture sportive locali.

Accuse di inadeguatezza

Nel comunicato, Seminara ha accusato l’amministrazione locale di non essere all’altezza di governare la città, affermando che non solo non è stata in grado di organizzare la stagione estiva, ma che non è riuscita neanche a ottenere contributi significativi dai propri leader politici. Ha infine invitato l’amministrazione a smettere con il “vittimismo imbarazzante” e a riflettere sulla propria “inconsistenza politica”.