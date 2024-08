Don Alessio Aira nominato nuovo parroco della Basilica Cattedrale di Piazza Armerina

Don Alessio Aira, 38 anni, originario di Villarosa, è stato nominato nuovo parroco della Basilica Cattedrale di Piazza Armerina. L’annuncio è stato dato dal vescovo, monsignor Rosario Gisana, durante la Messa Pontificale in onore di Maria Santissima delle Vittorie, patrona della città e della diocesi. Don Alessio, ordinato sacerdote il 22 luglio 2017, ha già ricoperto il ruolo di amministratore parrocchiale della Cattedrale.

Un percorso accademico di rilievo

Dopo aver conseguito una laurea in giurisprudenza, Don Alessio è entrato nel Seminario Vescovile di Piazza Armerina, dove ha completato gli studi teologici presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia. Successivamente, è stato inviato a Roma per specializzarsi in Storia della Chiesa, ottenendo la licenza presso la Pontificia Università Gregoriana. Dal 5 settembre 2020, Don Alessio è anche Cancelliere della Curia Vescovile, un ruolo di grande responsabilità che continuerà a ricoprire insieme al nuovo incarico.