Cerimonia di passaggio di campana del Rotaract Club. A Piazza Armerina Stefano Vitale il nuovo presidente

Con il suggestivo scenario del golfo di Gela come cornice, si è svolto recentemente il passaggio di Campana dei Rotaract Club della Zona Persefone, appartenente al Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta. L’evento, tenutosi in un rinomato locale del lungomare di Gela, ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui il sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, e le principali autorità rotariane e rotaractiane provenienti da tutta la regione.

insediamento dei nuovi presidenti

Durante la cerimonia, orchestrata dalla Delegata di Zona Chiara Curcuruto e dal suo Assistente Riccardo Millia, sono stati insediati i nuovi presidenti per l’anno sociale 2024/2025. Tra questi, Erika Assennato ha preso il posto di Ruben Gravante per il club di Caltanissetta, mentre Cristina Manuello ha succeduto Cristina Acquaviva per il club di Caltagirone. Ruben Giardino e Rosa Chiantia sono stati riconfermati rispettivamente per i club di Gela e Niscemi. Stefano Vitale ha assunto la carica di presidente del club di Piazza Armerina, succedendo a Riccardo Millia.

riconoscimenti e progetti futuri

Particolare encomio è stato riservato a Gianni Battista Cauchi per il suo eccellente operato come Rappresentante Distrettuale nel precedente anno sociale. Durante l’evento, i club Rotaract hanno inoltre presentato i progetti per il nuovo anno, evidenziando il loro continuo impegno nel sociale, nell’inclusione e nella valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.