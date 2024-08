La 69esima edizione del Palio dei Normanni si conclude con la vittoria del quartiere Castellina

La 69esima edizione del Palio dei Normanni si è conclusa ieri, con il trionfo del quartiere Castellina che ha conquistato l’ambito vessillo. L’evento, svoltosi al campo sportivo Sant’Ippolito, ha registrato una partecipazione straordinaria da parte del pubblico, che ha riempito le tre tribune a pagamento, confermando l’interesse e il coinvolgimento della comunità.

Un pubblico record lungo il percorso della sfilata storica

Mai come quest’anno si è registrata una così ampia affluenza di spettatori lungo il percorso della sfilata storica, un segnale evidente del successo della promozione dell’evento svolta durante tutto l’anno. Il Palio dei Normanni, con la sua ricca tradizione e il suo valore culturale, ha saputo attrarre un numero crescente di visitatori, confermando la sua importanza nel panorama delle manifestazioni storiche italiane.

Un piccolo imprevisto tecnico e apprezzamenti per le interpretazioni

Nonostante il grande successo, l’evento non è stato privo di piccoli inconvenienti. Un blackout elettrico di circa trenta minuti ha interrotto brevemente le attività al campo sportivo, ma non ha compromesso il buon esito della manifestazione. L’interruzione ha in verità offerto uno spettacolo da brividi quando tutti gli spettatori hanno acceso i loro cellullari creando un’atmosfera molto suggestiva nel buio del Sant’Ippolito . Particolarmente apprezzata è stata l’interpretazione di Sergio Muniz nel ruolo del Conte Ruggero, che ha saputo incarnare perfettamente il personaggio. Anche gli altri attori, in particolare Federica Amore, hanno ricevuto elogi per le loro performance. Grazie alla Regia di Gisella Calì ancora una volta l’evento si è trasformato in una una grande esperienza emozionale.

(La foto principale è stata realizzata da Giuseppe Di Vita)