Incidente stradale sulla A19 vicino Enna: tre feriti non gravi

Ieri alle ore 18:30, una squadra del Comando Vigili del Fuoco di Enna è intervenuta sulla A19, al chilometro 123, in direzione Palermo, per un incidente stradale. Due vetture, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate. Una delle auto si è ribaltata sulla carreggiata, mentre l’altra è uscita dalla strada finendo in una scarpata adiacente. L’incidente ha provocato tre feriti, per fortuna non in gravi condizioni. Sul posto sono giunti anche il personale del 118, la Polizia Stradale e l’ANAS. L’incidente ha causato rallentamenti del traffico lungo il tratto interessato.