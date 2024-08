Attivato il numero per le richieste di rifornimento idrico non potabile

È stato attivato un nuovo servizio per la cittadinanza, volto a garantire la distribuzione di acqua non potabile. Da oggi, è possibile contattare il numero 0935 982342 per richiedere il rifornimento idrico. Il servizio è operativo dalle 9:00 alle 19:00, dal lunedì alla domenica.

Priorità nelle richieste

L’approvvigionamento verrà fornito seguendo una scala di priorità ben definita. Al primo posto ci sono i cittadini privati che convivono con persone disabili o malati gravi. Successivamente, saranno servite le strutture ricettive, quelle di ristorazione e i servizi alla persona. Gli esercizi commerciali verranno serviti per ultimi.

Limitazioni nella fornitura

È importante notare che l’approvvigionamento potrebbe essere effettuato in modo parziale, a seconda della disponibilità della risorsa idrica e della capacità di accumulo dell’utente richiedente. Questo significa che non sempre sarà possibile ricevere l’intera quantità d’acqua richiesta, ma si cercherà di soddisfare il più possibile le esigenze di tutti.

Il servizio mira a supportare le necessità idriche della comunità, garantendo un sistema equo di distribuzione in base alle priorità definite.