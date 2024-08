Manutenzione straordinaria dell’acquedotto Ancipa: interruzione idrica a Piazza Armerina e in diversi comuni della provincia

La Società Siciliacque ha comunicato che nelle giornate del 7 e 8 agosto 2024 saranno effettuate una serie di attività di manutenzione straordinaria lungo l’acquedotto Ancipa. L’intervento mira all’eliminazione di alcune perdite riscontrate lungo il tracciato dell’acquedotto, che serve diversi comuni nella regione.

Comuni interessati dall’interruzione

Per consentire i lavori, a partire dalle ore 06:00 del 7 agosto 2024, verrà sospesa l’erogazione idrica negli abitati dei seguenti comuni: Agira, Barrafranca, Calascibetta, Enna, Gagliano Castelferrato, Nissoria, Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe e nell’Area Industriale del Dittaino.

Previsioni di ripristino del servizio

La Società Siciliacque prevede che le portate d’acqua verranno ripristinate nei serbatoi di Gagliano Castelferrato, Agira e Nissoria entro le ore 12:00 dell’8 agosto 2024. Per i comuni di Enna, Calascibetta e l’area industriale ASI Mulinello, il servizio idrico dovrebbe essere ripristinato entro le ore 14:00 dello stesso giorno.

I residenti e le attività commerciali sono invitati a prendere le necessarie precauzioni per far fronte all’interruzione programmata del servizio idrico. Siciliacque si scusa per il disagio e assicura che i lavori sono indispensabili per migliorare l’efficienza dell’acquedotto e garantire un servizio migliore in futuro.