Ultimi preparativi per l Palio dei Normanni. Video Intervista al Coordinatore, Dino Vullo

Fra pochi giorni prende il via la più grande ricostruzione di storia medievale del meridione d’Italia: Il Palio dei Normanni che dal 1952 viene organizzato a Piazza Armerina. Questo evento rievoca la liberazione della città dagli Arabi da parte dei Normanni, con cortei in costume, tornei cavallereschi e giochi medievali. La festa culmina con la Quintana del Saracino, dove i quattro quartieri storici della città (Monte, Castellina, Canali e Casalotto) si sfidano in prove di abilità. Il Palio rappresenta un’importante celebrazione della cultura e delle tradizioni siciliane e ogni anno attira migliaia di visitatori e turisti. Il Palio dei Normanni si svolge dal 12 al 14 agosto in diverse location. Per maggiori informazioni visita https://www.start-news.it/palio-dei-normanni/

Come ogni anno vi invitiamo a seguire il nostro giornale e i siti ufficiali del comune di Piazza Armerina per evitare di avere informazioni errate, come nel caso della notizia diffusa attraverso Facebook, in base alla quale quest’anno per assistere alla consegna delle chiavi della città al Conte Ruggero, impersonato da Sergio Muniz, si sarebbe dovuto pagare un biglietto. La falsa notizia circolata su Facebook viene smentita dal Coordinatore del Palio, Dino Vullo. Il pagamento riguarda una tribuna che verrà montata in Piazza Cattedrale, a fianco di Palazzo Trigona, a disposizione dei turisti. Le altre zone della Piazza Cattedrale saranno fruibili in maniera gratuita.