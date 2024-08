Vigili del fuoco in azione: interventi nella notte per incendi a Sperlinga e Nicosia

Nella notte appena trascorsa, i vigili del fuoco del comando di Enna sono stati chiamati a intervenire in maniera massiccia nella zona nord della provincia. Intorno alle 2:00, le squadre di Nicosia e Leonforte, supportate da un’autobotte di rincalzo, hanno affrontato un violento incendio a Sperlinga. Le fiamme hanno minacciato numerose abitazioni, costringendo all’evacuazione diversi residenti.

l’intervento dei canadair

Dalle prime luci dell’alba, l’azione dei vigili del fuoco è stata affiancata da numerosi Canadair, impegnati a domare l’incendio e a prevenire ulteriori danni.

incendio nel centro abitato di nicosia

Un secondo incendio di notevole intensità si è verificato a Nicosia, proprio nel cuore del centro abitato. Qui, una squadra VVF proveniente da Enna ha operato per contenere le fiamme e impedire che queste coinvolgessero alcune abitazioni. In entrambi i casi, le squadre AIB forestali hanno collaborato attivamente con i vigili del fuoco per contrastare gli incendi.