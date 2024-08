Controlli alla circolazione stradale dei carabinieri di barrafranca

L’attività di pattugliamento e controllo stradale condotta dalla Stazione Carabinieri di Barrafranca, iniziata a metà giugno e conclusasi a fine luglio, ha coinvolto un vasto numero di conducenti. I militari hanno fermato oltre trenta veicoli, sottoponendo i conducenti al test dell’etilometro.

violazioni e sanzioni

Sono state riscontrate ventiquattro violazioni al Codice della Strada. Di queste, tre erano relative all’art. 186 c. 2 lett. A, che vieta la guida in stato di ebrezza. Questo ha comportato la sospensione della patente per un periodo che va da 3 a 6 mesi. In otto casi, i conducenti sono risultati positivi con un tasso alcolemico superiore a 0.8 gr/l, con conseguente denuncia e sospensione della patente da 6 mesi a un anno.

risultati del pattugliamento

Durante l’operazione, sono state impiegate circa venti pattuglie. Complessivamente, sono state ritirate oltre dieci patenti di guida e otto carte di circolazione. Inoltre, un veicolo privo di copertura assicurativa è stato sequestrato amministrativamente, mentre tre contravvenzioni sono state emesse per guida senza casco, con il fermo amministrativo del mezzo per sessanta giorni.