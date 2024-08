Vigili del Fuoco di Enna: domato incendio nel centro abitato di Piazza Armerina

Oggi, 30 luglio, i Vigili del Fuoco del comando di Enna sono stati impegnati in numerosi interventi per domare incendi in varie località della provincia. Intorno alle 15:00, un vasto incendio è divampato a Piazza Armerina, in piazza Sant’Ippolito, situata nel pieno centro abitato e nei pressi del campo sportivo. Due squadre dei vigili del fuoco, supportate da un’autobotte, sono intervenute prontamente. La collaborazione con le squadre AIB forestali è stata determinante per impedire che le fiamme raggiungessero le abitazioni vicine.

Incendio in contrada Zagaria, Enna

Un altro incendio di notevoli dimensioni si è sviluppato intorno alle 16:45 ad Enna, in contrada Zagaria. L’evento ha richiesto l’intervento di quattro squadre dei vigili del fuoco, affiancate da un’autobotte, diverse squadre AIB, un elicottero e un canadair. Anche in questo caso, i vigili del fuoco hanno operato per proteggere le abitazioni minacciate dalle fiamme