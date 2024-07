Maxi operazione antidroga nella casa circondariale di Enna: 14 misure cautelari eseguite

Dalle prime luci dell’alba, una grande operazione di polizia ha coinvolto circa 100 unità della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria nelle province di Enna e Palermo. L’operazione, coordinata dal Servizio Centrale Operativo e dal Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, ha portato all’esecuzione di 14 misure cautelari.

Intervento coordinato

Il personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Enna, insieme al Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria di Palermo e al Reparto di Enna, con il supporto delle squadre mobili di Catania, Siracusa, Catanzaro e Firenze, ha arrestato 14 soggetti accusati di aver introdotto droga e telefoni cellulari nella Casa Circondariale “Luigi Bodenza” di Enna.

Dettagli delle misure cautelari

Tra gli arrestati, otto sono stati posti in custodia cautelare in carcere, due agli arresti domiciliari, uno è sottoposto all’obbligo di dimora e un minorenne è stato trasferito in una comunità idonea.