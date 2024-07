Autovelox sulle strade siciliane. L’elenco diffuso dalla Polizia Stradale

Ecco l’elenco aggiornato delle posizioni degli autovelox in Sicilia per la settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2024. Questo elenco, fornito dalla Polizia di Stato – Servizio Polizia Stradale, copre le principali autostrade e strade statali dell’isola. La presenza degli autovelox è indicata per ogni giorno della settimana, con i tratti stradali e le relative province interessate.