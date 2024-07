ASP Enna. Liquidazione Incentivazione 2020 per il contenimento pandemia Covid-19

La Direzione Strategica dell’ASP di Enna ha deliberato la liquidazione delle somme relative alle attività incentivanti per compensare i maggiori carichi di lavoro sostenuti dal personale del Comparto e della Dirigenza nell’anno 2020 per il contenimento della pandemia COVID-19. I fondi per queste attività furono previsti dal Decreto Legge n.27 del 24 aprile 2020 e dal Decreto Assessoriale dell’Assessorato alla Salute del mese di maggio 2020.

Gli accordi aziendali e la liquidazione

Gli accordi aziendali, sottoscritti nel mese di luglio 2024 tra la parte pubblica e la parte sindacale del Comparto e della Dirigenza, hanno stabilito di procedere alla liquidazione delle attività incentivanti per il personale interessato. Questo riconoscimento è dovuto ai maggiori carichi di lavoro sostenuti nel 2020 per contenere la pandemia.

Il miglioramento delle condizioni lavorative

La Direzione Strategica ribadisce il concetto fondamentale, espresso in sede di riunione con i Sindacati, di voler mettere i lavoratori in condizione di lavorare al meglio, riconoscendo “in primis” i loro diritti fondamentali, come stabilizzazioni e pagamento di lavoro arretrato, e migliorando le condizioni e il benessere lavorativo.

Ringraziamenti e impegno futuro

“Non potendo fare tutto in una volta, ma un punto alla volta – sottolinea il Direttore Generale, dott. Mario Zappia – riusciremo a esitare tutto e per questo ringrazio i Dirigenti e tutto il personale amministrativo che ha mostrato disponibilità e grande senso di responsabilità”.