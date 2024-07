Assoro celebra le imprese innovative e sostenibili con il Premio Pantano

Domenica prossima ad Assoro si terrà il Premio Pantano per l’Innovazione e la Sostenibilità, un evento dedicato alle imprese siciliane che si sono distinte per la loro spinta innovatrice verso la sostenibilità ambientale. L’iniziativa si svolgerà a partire dalle ore 18.00 nella sala consiliare del Comune, nell’ambito delle attività per promuovere Assoro come Borgo dello Zolfo.

“Il nostro Comune ha una storia fortemente condizionata dall’estrazione dello zolfo, una pratica che ha avuto un forte impatto sull’ambiente e sulla salute dei lavoratori e degli abitanti,” ha dichiarato il Sindaco di Assoro, Antonio Licciardo. “Abbiamo quindi voluto celebrare le imprese che si distinguono per l’innovazione nella sostenibilità dedicando a questo tema un appuntamento specifico del Premio ‘Eduardo Pantano’, dedicato al nostro illustre concittadino, ministro dello Sviluppo Economico in epoca giolittiana.”

Le imprese premiate

L’iniziativa è nata in collaborazione con la CNA, che ha selezionato quattro imprese che si sono recentemente contraddistinte per la loro capacità innovativa orientata alla sostenibilità. Le imprese premiate sono:

– *Lualtek*, che ha sviluppato un sistema per applicare la sensoristica nelle pratiche agricole;

– *Ohoskin*, che produce ecopelle a partire dagli scarti di arancia e fico d’India grazie a un nuovo brevetto;

– *A2Net*, che ha realizzato un sistema di prevenzione incendi attraverso l’uso di sensori;

– *Etich4growth*, che promuove pratiche basate sullo sviluppo sociale all’interno delle aziende.

Un contributo significativo

“Siamo lieti di contribuire alla promozione delle best practice in materia di sostenibilità e innovazione,” ha dichiarato il Presidente di CNA Enna Filippo Scivoli, “e allo stesso tempo di sostenere lo sviluppo delle comunità locali come nel caso del Progetto di Assoro.”

La giuria e i premi

All’iniziativa parteciperanno come giurati e contributori i vertici della CNA, rappresentati dal Presidente regionale Nello Battiato, dal Presidente provinciale Filippo Scivoli e dal Segretario Stefano Rizzo, il direttore del GAL Rocca di Cerere Marcello Troìa, il vicedirettore della BCC “La Riscossa di Regalbuto” Gaetano Luca, e infine Michele Calandra di Integra, società di consulenza e training aziendale. Quest’ultima metterà a disposizione un premio per sostenere la crescita delle imprese selezionate.

Una delle imprese sarà selezionata per ricevere un premio appositamente realizzato dal Maestro Salvatore Giunta e un voucher da utilizzare per servizi turistici erogati da Kore Siciliae, l’iniziativa promossa dalla CNA che coinvolge 50 imprese del territorio e diversi Comuni, tra cui Assoro. Questo premio rappresenta un modo per conoscere meglio il territorio, che oggi decide di valorizzare la mission delle imprese orientate alla sostenibilità.