Temperature sopra la media previste in Sicilia ad agosto 2024

Nel mese di agosto 2024, la Sicilia si prepara ad affrontare un clima con temperature superiori alla media di circa +1/+2°C. Secondo le previsioni meteorologiche, le temperature medie a 850 hPa, corrispondenti a circa 1500 metri di altitudine, oscilleranno tra i 24 e i 28°C, suggerendo che anche al suolo si registreranno valori particolarmente elevati.

Ondate di calore africane

Queste condizioni climatiche aumentano la probabilità di ondate di calore africane, un fenomeno che negli ultimi anni si è manifestato con maggiore frequenza. Le ondate di calore, caratterizzate da temperature estremamente elevate e prolungate, possono avere impatti significativi sulla salute pubblica, sull’agricoltura e sull’ecosistema locale.

Possibili temporali pomeridiani

Nonostante il caldo previsto, il mese di agosto potrebbe anche essere caratterizzato da episodi di precipitazioni, in particolare temporali che potrebbero verificarsi nelle ore pomeridiane. Questi temporali, potenzialmente violenti, sono comuni durante l’estate in Sicilia e possono portare a brevi ma intensi rovesci di pioggia, accompagnati da raffiche di vento e, talvolta, grandine.

Impatto sul territorio e sulla popolazione

L’arrivo di ondate di calore e temporali violenti rappresenta una sfida per la popolazione siciliana. È fondamentale adottare misure preventive per mitigare gli effetti del caldo estremo, come rimanere idratati, evitare l’esposizione prolungata al sole e seguire le indicazioni delle autorità locali. Allo stesso tempo, prepararsi a eventuali temporali implica assicurare che le infrastrutture siano in grado di gestire grandi quantità di acqua in breve tempo, evitando così danni significativi e garantendo la sicurezza della comunità.

David Cartarrasa per StartNews