Enna, i consiglieri comunali: “sostegno a di pietro da alleati affidabili e propositivi”

COMUNICATO STAMPA MPA

“Sostegno al Sindaco Di Pietro per un finale di legislatura in cui daremo il contributo che abbiamo sempre fornito, da alleati affidabili, propositivi e che hanno sempre espresso stabilità e consenso elettorale”.

Lo dichiarano i consiglieri comunali Mpa di Enna, Francesco Comito, Giusy Firrantello e Naomi Fiammetta.

“Rinsaldiamo un asse politico che in 9 anni ha trasformato la città di Enna. Siamo passati dal 3% di raccolta differenziata registrato durante le amministrazioni di centrosinistra, a quasi il 70% registrato durante l’amministrazione Di Pietro. Sono stati creati 3 musei civici partendo da zero; sono stati intercettati numerosi finanziamenti pubblici per il bene più importante della città, il Castello di Lombardia, luogo dove, fino a poco tempo fa, persistevano solo selve e crolli, senza uno stralcio progettuale inserito nel piano triennale delle opere pubbliche. Il richiamo del sindaco alla nostra parte politica, per un chiarimento rispetto a quanto accaduto nel mese di aprile, ha sortito in noi un effetto di assoluta condivisione dei temi da rilanciare entro la fine legislatura. In questo senso abbiamo pertanto chiesto di elaborare una proposta forte in tema “Ex Ciss” e per quanto riguarda il futuro del Policlinico, su cui ci sembra sia calato il silenzio e non siano arrivate proposte concrete. I sit-in di una parte dell’opposizione e la frammentazione del loro quadro politico, ci convincono sempre di più a rinsaldare una coalizione di governo forte che si proponga alle prossime elezioni amministrative ricalcando la maggioranza che guida il governo regionale. Una piattaforma politica che si estenderà certamente chiedendo a livello regionale un vincolo per tutti coloro i quali sostengono il governo Schifani. Perché Enna non è un comune qualsiasi ed è giusto che si possa elaborare una proposta che guardi a due orizzonti: le elezioni amministrative e le prossime elezioni provinciali. Il metodo lo si scelga con arbitri imparziali, ad esempio con i leader regionali delle formazioni politiche in campo, capaci di mediare con il territorio. Salutiamo infine i nostri amici di Enna Viva, a cui ci lega un rapporto umano sempre solido, con la stima sincera che nutriamo nei loro riguardi. Non volendo forzare un loro, seppur legittimo, dibattito interno che dura ormai da diverse settimane, siamo certi che le nostre strade si rincontreranno quando sarà opportuno, avendone sempre difeso le posizioni come nel caso delle dimissioni dell’assessore Francesco Alloro e dell’ente autodromo”.