Incendio in una abitazione a Piazza Armerina: squadre dei vigili del fuoco in azione dalle 18.40

Dalle 18.40 di oggi, una squadra del distaccamento di Piazza Armerina è impegnata nello spegnimento di un incendio divampato in un’abitazione situata in via Itria. Le fiamme hanno avuto origine nel garage e le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Intervento dei vigili del fuoco

L’azione tempestiva dei Vigili del Fuoco ha impedito che l’incendio si propagasse nelle stanze sopra il garage e nelle abitazioni adiacenti. Grazie alla loro prontezza, i danni sono stati contenuti e non ci sono state ulteriori conseguenze per le abitazioni circostanti.

Accertamenti in corso

Le autorità stanno ora indagando per determinare le cause dell’incendio. Nel frattempo, la situazione è sotto controllo e non si registrano feriti. La prontezza dei Vigili del Fuoco è stata determinante nel gestire l’emergenza e prevenire danni maggiori.